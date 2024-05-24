Во Франции женщин-водителей привели в пример мужчинам

Французская ассоциация безопасности дорожного движения "Жертвы и граждане" запустила информационную кампанию за безопасное вождение со слоганом "Води, как женщина", сообщает Zakon.kz.

Слоган кампании направлен на развенчание стереотипа о том, что мужчины лучше водят машины. На основе данных о дорожных авариях ассоциация называет этот стереотип ложным.

По данным ассоциации, 42% водителей во Франции – женщины. Годовой пробег у них почти такой же, как у мужчин: 11 200 км – у женщин и 12 500 км – у мужчин. При этом около 84% ДТП со смертельным исходом были вызваны мужчинами, следует из отчета французских властей о безопасности дорожного движения.

93% водителей, попавших в аварию в состоянии алкогольного опьянения, были мужчинами;

84% аннулированных водительских прав принадлежали мужчинам.

Ассоциация надеется, что сможет поменять отношение мужчин и их поведение на дорогах.

"Водить, как женщина означает только одно – остаться в живых", – заявляют в организации.

В Красноярском крае 13 мая женщина перепутала педали и насмерть переехала своего мужа.