Зима наступает: в МВД обратились к казахстанским водителям

В Министерстве внутренних дел напомнили казахстанским участникам дорожного движения о правилах безопасного вождения во время плохих погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова подчеркнула, что с наступлением осени риск мелких дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

"Изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения. Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности. В связи с этим призываем водителей быть внимательными", – сказала она.

В МВД попросили водителей в темное время суток следить за исправностью световых приборов и выбирать для передвижения освещенные трассы, а также ту скорость, которая позволит остановиться при внезапном появлении препятствий.

"Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах. Сосредоточьтесь на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг".

Также автовладельцам рекомендовали внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов, а пешеходам напомнили о том, что во время неблагоприятных погодных условий автомобили не могут быстро остановиться.

Кроме того, личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации.





12 октября 2024 года непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет.