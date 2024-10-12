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Зима наступает: в МВД обратились к казахстанским водителям

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 17:11 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел напомнили казахстанским участникам дорожного движения о правилах безопасного вождения во время плохих погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова подчеркнула, что с наступлением осени риск мелких дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

"Изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения. Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности. В связи с этим призываем водителей быть внимательными", – сказала она.

В МВД попросили водителей в темное время суток следить за исправностью световых приборов и выбирать для передвижения освещенные трассы, а также ту скорость, которая позволит остановиться при внезапном появлении препятствий.

"Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах. Сосредоточьтесь на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг".

Также автовладельцам рекомендовали внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов, а пешеходам напомнили о том, что во время неблагоприятных погодных условий автомобили не могут быстро остановиться.

Кроме того, личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации.


12 октября 2024 года непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов – три на вылет и пять на прилет. 

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