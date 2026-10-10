В Турции ужесточат контроль за использованием соцсетей детьми

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Турецкие власти ужесточают правила работы социальных сетей для несовершеннолетних. С ноября детям до 15 лет закроют возможность создавать аккаунты, а для подростков старшего возраста введут ограничения на онлайн-общение, трансляции и персонализированный контент, сообщает Zakon.kz.

Новые требования опубликованы 10 октября в официальном издании Resmî Gazete и должны вступить в силу 1 ноября 2026 года. Платформам придется проверять возраст регистрирующихся пользователей через государственную систему e-Devlet. Детям, не достигшим 15 лет, создавать профили будет запрещено. "Для подростков старше этого возраста предусмотрен отдельный режим безопасности. Их страницы должны быть закрытыми, а переписка будет доступна только с подписчиками. Также подростки не смогут вести прямые эфиры, получать персонализированную рекламу и рекомендации других аккаунтов или автоматически переносить контакты из телефонной книги и сторонних сервисов", – пишет издание. Отдельные требования касаются родительского контроля. Соцсети должны дать взрослым возможность управлять настройками детских аккаунтов, устанавливать лимиты экранного времени и подтверждать платежи. Ранее в Генпрокуратуре РК рассказали о недопустимости провокаций и разжигания розни в социальных сетях.

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