Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заядлого холостяка Сергея Бурунова заметили с новой девушкой

актер, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:11 Фото: Instagram/sergeyburunovofficial
Российского актера Сергея Бурунова заметили с новой девушкой. В новом романе его заподозрили после появления на церемонии вручения Премии Художественного театра с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Super, на премию они приехали вместе и провели вечер в компании друг друга, держась за руки, а после уехали вместе, держась за руки.

Отмечается, что Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.

Ранее солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на личной странице в Instagram опубликовала для подписчиков веселое видео.

Читайте также

президент Ирана
Три миллиона человек пришли проститься с президентом Ирана
крысы в Нью-Йорке
Американцы планируют провести национальную конференцию из-за крыс в Нью-Йорке
18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: