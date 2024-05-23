Заядлого холостяка Сергея Бурунова заметили с новой девушкой

Российского актера Сергея Бурунова заметили с новой девушкой. В новом романе его заподозрили после появления на церемонии вручения Премии Художественного театра с 35-летней предпринимательницей Екатериной Леви, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Super, на премию они приехали вместе и провели вечер в компании друг друга, держась за руки, а после уехали вместе, держась за руки.

Отмечается, что Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.

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