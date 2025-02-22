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Мир

Звезду "Человека-паука" Эндрю Гарфилда заподозрили в новом романе

актеров заподозрили в новом романе, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 15:30 Фото: wikipedia
Американского актера Эндрю Гарфилда заподозрили в новом романе с Моникой Барбаро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артисты много времени проводят вместе, однако пока они не готовы афишировать отношения на публике.

"Они ведут себя очень сдержанно и спокойно, проводят время вместе", – заявил инсайдер издания.

Публике Гарфилд стал известен в 2010 году ¹ ролями второго плана в фильмах "Социальная сеть" и "Не отпускай меня", принесшими ему две номинации на премию BAFTA, номинацию на "Золотой глобус", а также награду премии "Сатурн". Всемирную известность Гарфилду принесла роль Человека-паука в одноименной дилогии Марка Уэбба. В 2016 году Гарфилд исполнил главные роли в двух высоко оцененных критиками драмах, "По соображениям совести" и "Молчание". Роль Десмонда Досса в первом из фильмов принесла ему номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую мужскую роль.

Ранее Анджелину Джоли заподозрили в романе с 40-летним рэпером.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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