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Жена Али Окапова поделилась видео семейной вечеринки

Жена Али Окапова поделилась видео семейной вечеринки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 20:40 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на личной странице в Instagram опубликовала для подписчиков веселое видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик Буркитбай опубликовала 23 мая 2024 года.

"Вот так проходят наши нынешние посиделки", – говорится в подписи.

На опубликованных кадрах ее супруг Али Окапов и телеведущий Тимур Балымбетов динамично танцуют под музыку с детьми на руках. Также пританцовывает старший сын Балымбетова.

Комментаторы подчеркнули, что подобные моменты и являются самыми настоящими. Также артистам пожелали сохранить семейное счастье.

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Балымбетов стал отцом во второй раз 4 сентября 2023 года.

19 мая исполнитель Окапов опубликовал ряд фотографий с сыном на прогулке в Алматы.

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