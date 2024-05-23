Жена Али Окапова поделилась видео семейной вечеринки
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на личной странице в Instagram опубликовала для подписчиков веселое видео, сообщает Zakon.kz.
Ролик Буркитбай опубликовала 23 мая 2024 года.
"Вот так проходят наши нынешние посиделки", – говорится в подписи.
На опубликованных кадрах ее супруг Али Окапов и телеведущий Тимур Балымбетов динамично танцуют под музыку с детьми на руках. Также пританцовывает старший сын Балымбетова.
Комментаторы подчеркнули, что подобные моменты и являются самыми настоящими. Также артистам пожелали сохранить семейное счастье.
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Балымбетов стал отцом во второй раз 4 сентября 2023 года.
19 мая исполнитель Окапов опубликовал ряд фотографий с сыном на прогулке в Алматы.
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