Факир поджег музыкантов в драке за место для выступлений на улице в Мексике

В Мексике факир поджег уличных музыкантов в драке за лучшее, самое прибыльное место для выступлений и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, потасовка началась с того, что ансамбль мариачи напал на факира. Музыканты в белых рубашках и черных брюках повалили мужчину на землю и стали пинать. Затем факир поднялся на ноги и направил огонь на артистов. Один из музыкантов пытался защититься от него гитарой, но тщетно. Пламя охватило мужчин. Они стали срывать с себя горящую одежду. На видео с камеры наблюдения видно, как кто-то из музыкантов катается по земле, чтобы потушить огонь.

Отмечается, что полиция не стала арестовывать участников драки. Она предполагает, что причиной конфликта стала борьба за самое прибыльное место для уличных выступлений.





Как уточняется, подобные споры для Мексики не редки. Конкуренция за внимание и деньги зрителей в стране растет, поэтому уличные артисты ожесточенно защищают свои точки. Известно, что в одной из таких драк "за территорию" они использовали даже огнестрельное оружие.

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