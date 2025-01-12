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Мир

Неумелый поджигатель поджег свои штаны в Австралии

Неумелый поджигатель поджег свои штаны в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 05:45 Фото: pixabay
Неуклюжий пироман воспламенил самого себя в момент, когда поджег заведение общепита, сообщает Zakon.kz.

Австралийская полиция сообщила, что поджигатель пытался поджечь заведение быстрого питания в Мельбурне.

Неумелый поджигатель поджег свои штаны в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 05:45

Фото: Полиция Виктории

Вместе с сообщником неуклюжий пироман поджег несколько магазинов в пригороде Донкастер-Ист. Достигнув своей конечной цели нарушители подожгли себя и попытались скрыться с места происшествия.

Представители власти рассказали, что автомобиль, предположительно, управляемый третьим преступником, увез их с места преступления.

Ранее сообщалось, что 200 человек эвакуировали из самолета в США после возгорания двигателя.

Аксинья Титова
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