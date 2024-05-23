Пассажир убил таксиста в пригороде Актау
Фото: pixabay
На территории базы "Адай" в пригороде Актау пассажир убил таксиста, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях пишут, что между таксистом и пассажиром произошел конфликт, обернувшийся в результате трагедией. Пассажир также получил ножевые ранения и был доставлен в больницу.
В пресс-службе областной многопрофильной больницы заявили, что пациент поступил к ним 22 мая с ножевым ранением брюшной полости.
"Пациента 1979 года рождения вчера в 22:20 экстренно прооперировали. Сейчас пациент находится в реанимации", – рассказали в медучреждении.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции региона, где подтвердили факт убийства.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам. Из-за получения ранения самим подозреваемым в настоящее время он находится в больнице. Расследование продолжается", – заявили в полиции.
Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.
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