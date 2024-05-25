Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

За сколько продали первое издание Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" 1937 года

За сколько продали первое издание Толкина &quot;Хоббит, или Туда и обратно&quot; 1937 года, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 07:37 Фото: https://t.me/izvestia
Аукционный дом Kinghams Auctioneers продал редкую книгу - первое издание "Хоббита" Дж.Р.Р.Толкина за 31 тыс. фунтов стерлингов - это около 39 тыс. долларов., сообщает Zakon.kz.

По информации BBC этот экземпляр случайно нашли в комоде дома в Беркшире. Отмечается, что этот экземпляр был одним из 1,5 тыс. оригинальных изданий повести, которая практически сразу была распродана издательским домом George Allen & Unwin.

Ценность книги состоит в том, что черно-белые иллюстрации к изданию делал сам автор, а опечатки были исправлены от руки.

Ранее в 2023 году аналогичный экземпляр был продан за 10 тыс. фунтов стерлингов ($12,7 тыс.).

"Хоббит, или Туда и обратно" - первая из опубликованных книг писателя. Изначально она была задумана как произведение для детей, но затем получила популярность среди широкой аудитории самых разных возрастов. Книгу перевели более чем на 40 языков мира. С 1937 года было продано от 35 до 100 млн экземпляров.

Читайте также

ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа, есть пострадавшие
ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа, есть пострадавшие
Международный суд ООН: Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе
Международный суд ООН: Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Рафахе
Подробности, причины тройного убийства женщины и детей в Кыргызстане
Раскрыта причина жестокой расправы над женщиной и ее детьми в Кыргызстане
Елена Вебер
2024 год Книги Культура
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников
Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: