За сколько продали первое издание Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" 1937 года

Аукционный дом Kinghams Auctioneers продал редкую книгу - первое издание "Хоббита" Дж.Р.Р.Толкина за 31 тыс. фунтов стерлингов - это около 39 тыс. долларов., сообщает Zakon.kz.

По информации BBC этот экземпляр случайно нашли в комоде дома в Беркшире. Отмечается, что этот экземпляр был одним из 1,5 тыс. оригинальных изданий повести, которая практически сразу была распродана издательским домом George Allen & Unwin.

Ценность книги состоит в том, что черно-белые иллюстрации к изданию делал сам автор, а опечатки были исправлены от руки.

Ранее в 2023 году аналогичный экземпляр был продан за 10 тыс. фунтов стерлингов ($12,7 тыс.).

"Хоббит, или Туда и обратно" - первая из опубликованных книг писателя. Изначально она была задумана как произведение для детей, но затем получила популярность среди широкой аудитории самых разных возрастов. Книгу перевели более чем на 40 языков мира. С 1937 года было продано от 35 до 100 млн экземпляров.