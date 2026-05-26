Книга о Гарри Поттере из забытой коробки побила ценовой рекорд на аукционе

Редкое первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", пролежавшее около 30 лет на чердаке в Великобритании, было продано на аукционе за 17 тыс. фунтов стерлингов (более 11 млн тенге) и установило новый рекорд, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Star, экземпляр в мягкой обложке был куплен в 1997 году за 4,99 фунта и долгое время оставался забытым. Его владелица, журналистка Катрина Макникол, получила книгу для рецензии, но так и не прочитала ее и убрала в коробку, где она пролежала десятилетиями, пока не была случайно обнаружена при разборе вещей.

Эксперты назвали находку одним из лучших сохранившихся экземпляров первого издания благодаря идеальному состоянию. Книга была продана на аукционе Rare Book Auctions в Стаффордшире частному коллекционеру.

Специалисты отмечают, что рекорд стал возможен благодаря редкости и отличной сохранности издания, а также наличию характерных для первых тиражей опечаток, которые подтверждают подлинность.

Ранее подобный экземпляр был продан за 12 тыс. фунтов (более 7,5 млн тенге), однако нынешняя продажа значительно превысила этот показатель, став новым ориентиром для коллекционеров редких книг о Гарри Поттере.

