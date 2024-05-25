Обрушение золотого рудника на севере Кении унесло жизни пяти человек
Обрушение шахты Хилло в районе Дабель недалеко от границы Кении с Эфиопией было связано с оползнем. Начальник полиции округа Марсабит Патрик Мвакио сообщил Associated Press, что шахтеры погибли на месте после того, как их завалили обломками.
Других горняков найти не удалось, и неясно, пропал ли кто-нибудь еще в результате обрушения.
Министр внутренних дел Китхуре Киндики в марте объявил этот район опасным и запретил горнодобывающую деятельность после того, как столкновения из-за спора о добыче полезных ископаемых привели к гибели семи человек.
Горнодобывающая деятельность также нарушала закон, поскольку не была проведена оценка воздействия на окружающую среду, а туннели были описаны как слабые и находящиеся на грани обрушения. Жители сообщили средствам массовой информации, что добыча полезных ископаемых продолжалась, несмотря на мартовский запрет, и обвинили власти в разрешении этой деятельности, отмечает AP.
В марте в Кении начались катастрофические наводнения, последовавшие за проливными дождями. По данным на 13 мая, погибли по меньшей мере 277 человек.