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Обрушение золотого рудника на севере Кении унесло жизни пяти человек

золотой рудник, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 16:14 Фото: freepik
25 мая на севере Кении обрушился незаконный золотой рудник, в результате чего погибли по меньшей мере пять горняков, сообщает Zakon.kz.

Обрушение шахты Хилло в районе Дабель недалеко от границы Кении с Эфиопией было связано с оползнем. Начальник полиции округа Марсабит Патрик Мвакио сообщил Associated Press, что шахтеры погибли на месте после того, как их завалили обломками.

Других горняков найти не удалось, и неясно, пропал ли кто-нибудь еще в результате обрушения.

Министр внутренних дел Китхуре Киндики в марте объявил этот район опасным и запретил горнодобывающую деятельность после того, как столкновения из-за спора о добыче полезных ископаемых привели к гибели семи человек.

Горнодобывающая деятельность также нарушала закон, поскольку не была проведена оценка воздействия на окружающую среду, а туннели были описаны как слабые и находящиеся на грани обрушения. Жители сообщили средствам массовой информации, что добыча полезных ископаемых продолжалась, несмотря на мартовский запрет, и обвинили власти в разрешении этой деятельности, отмечает AP.

В марте в Кении начались катастрофические наводнения, последовавшие за проливными дождями. По данным на 13 мая, погибли по меньшей мере 277 человек.

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