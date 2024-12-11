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Мир

Золотоискатели погибают в Кении из-за драгоценного металла

Золотые слитки, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 07:35 Фото: pixabay
На незаконном золотом руднике на севере Кении обрушилась стена. Из-за этого погибли пять человек и около 15 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

По словам Ибрагима Дубе, администратора округа Мояле, 10 декабря на кустарной шахте Хилло обнаружили тела пяти шахтеров.

Шахту используют, несмотря на то, что она была официально закрыта в марте 2024 года.

Это произошло после столкновений между местными общинами за доступ к этой территории. Тогда также погибло несколько человек. Тем не менее, незаконные поиски драгоценного металла здесь все равно продолжаются.

Ранее стало известно, что массовая эвакуация филиппинских деревень началась 10 декабря после кратковременного, но мощного извержения вулкана.

Аксинья Титова
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