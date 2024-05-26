Трамп снова пообещал остановить конфликт в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной. Об этом об сообщил на мероприятии в Вашингтоне, передает Zakon.kz.

Трамп не рассказал, как именно он намерен добиться мира. Но также пообещал "остановить поход Джо Байдена к третьей мировой войне".

"Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?" — задался вопросом Трамп. Сразу после этого он добавил, что такая война, в случае ее развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.





Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.