Трамп раскрыл, кто может помочь с мирными переговорами по Украине
Он указал на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Представители СМИ задали главе Белого дома вопрос, может ли турецкий политик помочь в урегулировании кризиса.
"Эрдоган может это сделать. Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает Путин, и он мой друг", – сказал Трамп.
Такое заявление он сделал на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
President Trump on Turkish President Erdoğan:— TabZ (@TabZLIVE) October 14, 2025
Erdogan can help get peace. He's respected by Russia. Ukraine I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you know; you can see.
I get along with the tough ones. I don't get along with the weak…
Там же Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября.
В свою очередь глава Украины рассказал в своем Telegram-канале, что его команда уже отправилась в США. В ее составе: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что Трамп заслуживает награду в 2026 году.