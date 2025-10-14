#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
+8°
$
537.77
622.95
6.65
Архив новостей
google play apple
Новости спорта
Мир

Трамп раскрыл, кто может помочь с мирными переговорами по Украине

Мирные переговоры между Россией и Украиной, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 07:02 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп уверенно заявил, кто может сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Он указал на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Представители СМИ задали главе Белого дома вопрос, может ли турецкий политик помочь в урегулировании кризиса.

"Эрдоган может это сделать. Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает Путин, и он мой друг", – сказал Трамп.

Такое заявление он сделал на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Там же Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября.

В свою очередь глава Украины рассказал в своем Telegram-канале, что его команда уже отправилась в США. В ее составе: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что Трамп заслуживает награду в 2026 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
