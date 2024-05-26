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Дом, в котором снимали фильм "Один дома", выставили на продажу

Фильм &quot;Один дома&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:00 Фото: zillow
Особняк многодетного семейства Маккаллистер из фильма "Один дома" выставили на продажу, сообщает Zakon.kz.

Дом из двух полноценных этажей и мансарды, расположенный в деревне недалеко от Чикаго, оценили в 5,25 млн долларов. Объявление размещено на сайте Zillow.

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:00

Фото: zillow

Так, особняк площадью 848 кв. м был отремонтирован в 2018 году с учетом современного стиля. При этом прежние владельцы постарались сохранить черты дома из культового фильма.

"Изящное фойе и незабываемая входная лестница, а также строгие гостиная и столовая – все это практически не изменилось по форме и структуре", – указано в описании лота.

В доме есть большая кухня, кладовая, семейная комната на солнечной стороне, застекленная веранда с камином, тренажерный зал, кинотеатр и множество комнат, оборудованных современной техникой. Высота потолков достигает около 3,2 метра. Резиденцию окружает ухоженный сад, огороженный коваными воротами. На придомовой территории находятся большая спортивная площадка, три гаража, СПА-зона.

Продажа дома, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:00

Фото: zillow

Особняк построен в 1921 году. За все это время у него было четыре собственника. Последний раз он был продан в 2012 году за 1,58 млн долларов. Тогда он стоял на продаже около года и изначально владельцы хотели выручить за него не менее 2,4 млн долларов. В итоге им пришлось сильно уступить в цене.

Продажа дома, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 03:00

Фото: zillow

Недавно Килиан Мбаппе купил недвижимость в столице Испании за 18 млн евро. Одним из его соседей является знаменитый американский актер Голливуда Ричард Гир.

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