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Белый медведь, нарушивший ПДД в Арктике, стал героем соцсетей

Арктика, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 06:46 Фото: pixabay
Белый медведь, нарушивший 25 мая правила дорожного движения в Енисейском заливе, стал самым обсуждаемым в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

А все началось с того, что экипаж "Урала" не поделил ледовую трассу в Арктике с белым медведем. Несмотря на настойчивые просьбы штурманов и предупредительные сигналы, мишка не собирался менять маршрут и нагло подрезал атомоход.

Штурманам пришлось уступить настойчивому мишке дорогу. Таким образом животное не спеша перешло льдины прямо перед носом судна.

Пользователи соцсетей подшучивают, что мишка точно бы завалил экзамен по правилам дорожного движения в Арктике.

А в Хабаровском крае выяснилось, что сбежавшая из дома и покусавшая пятерых прохожих мартышка была в алкогольном опьянении.

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