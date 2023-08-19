На газозаправочной станции в Алматинской области загорелись около 40 баллонов

Около 40 газовых баллонов загорелись на заправке в Алматинской области, два сотрудника газозаправочной станции получили разные степени ожога, сообщает Zakon.kz.

"19 августа 2023 года в 17 часов 50 минут на территории газозаправочной станции по ул. Рысбекова 1 "а" с. Саймасай Енбекшиказахского района произошло загорание газового баллона. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия", – говорится в сообщении МЧС.

В областном ДЧС уточнили, что произошло загорание газового баллона внутри склада с переходом на склад контейнерного типа для хранения и продажи. В результате массового загорания баллонов (около 40 шт.) и создания высокой температуры огонь перешел на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль марки «ЗИЛ» емкостью 3 куба, полностью заправленный газом. На складе имелось около 260-300 штук газовых баллонов разной емкости. Также на территории вблизи склада имеется подземная 4-кубовая емкость, заполненная газом", - сообщили в ДЧС.

По информации ведомства, по прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе.

На место пожара были направлены подразделения согласно расписанию выездов по повышенному рангу выезда. Пожар был локализован в 18 часов 28 минут и полностью ликвидирован в 18 часов 45 минут.



В результате пожара 2 сотрудника газозаправочной станции получили разные степени ожога и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.



Ранее в конце июля крупный пожар на автозаправке ликвидировали в Экибастузе. По данным областного ДЧС, на месте происшествия ориентировочно находились 40 газовых баллонов. Позже возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС, в результате которого погиб молодой человек.