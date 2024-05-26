Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки пришли в Армению: есть погибший, дома топит, дороги и мосты размывает вода

паводки Армения, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 12:57 Фото: скриншот видео
На северо-востоке Армении река Дебед вышла из русла. По предварительным данным МВД, есть один погибший, в одном селе эвакуировали 70 жителей, сообщает Zakon.kz.

Министерство внутренних дел Армении (ред. в 2023 году в стране расформировали МЧС, их функцию выполняет МВД) выпустило информацию о паводке на реке Дебед.

News.am пишет, что в кризисные центры с ночи начали поступать многочисленные сигналы о событиях после разлива реки. Что известно к этому часу:

В следствие паводка подтопило 31-й км участка автодороги Ванадзор-Алаверди, обрушился участок протяженностью примерно 50 м.

На улице у станции Айрум подтопило ряд домов, на дороге от села Шнох в направлении Техута сорвался в реку автомобиль марки "Opel" (по предварительным данным, есть один погибший).

На автодороге Айрум-Алаверди застрял один большегруз (его полностью подтопило, в кабине двое граждан), в городе Алаверди есть подтопленные дома и хлевы. По предварительным данным, один пожилой человек упал в реку, поисково-спасательные работы продолжаются.

На участке поселка Каркоп общины Алаверди, на реке Дебед обрушился мост. Поселок подтопило.

На участке поселка Ахтала на реке Дебед подтопило мост, возможно, есть разрушенные участки, на железной дороге есть участки сели, рухнувшие столбы.

На дороге М-6, в городе Алаверди, на улице Туманяна, на дороге, ведущей к кварталу Санаин, и в районе кладбищ дорога полностью подтоплена, наблюдаются обрушения. Вследствие паводка на реке на участке Шнох-Техут дорога полностью разрушена.

По предварительным данным, на участке М6-Техут в реке есть автомобиль с человеком внутри. В общине Памбак, на участке Кобайр-Дзорагет дороги М-6 дорога полностью обрушилась на нескольких участках. Застряло три автомобиля.

70 жителей поселка Дзорагет эвакуированы на безопасную территорию.

"Подразделения спасательной службы МВД Армении обслуживают все упомянутые случаи. Привлечено 7 боевых расчетов, 2 оперативные группы пожарно-спасательных отрядов Лорийского областного спасательного управления, 2 боевых расчета и 1 оперативная группа пожарно-спасательных отрядов Тавушского областного спасательного управления", – отмечает издание.

Также в News.am опубликовали кадры с разливом реки.

Sputnik Армения публикует кадры с затопленными улицами Тавушской области, которая находится на северо-востоке Армении. Издание отмечает, что это последствие разлива реки Агстев.

В Казахстане беспрецедентные паводки утихают. Затопления улиц и домов происходят в локальных  масштабах. 25 мая 2024 года в оперативном штабе Атырауской области объявили, что началась принудительная эвакуация населения в селе Талдыколь в Атырауской области. В МЧС сообщили, что Угрозы жителям и инфраструктуре села нет.

Читайте также

выборы
У 16-летних британцев может появиться право голоса на выборах
новорожденный
Шесть младенцев погибли при пожаре в Индии
В Великобритании могут вернуть срочную службу в армии
Мухит Турсынали
Армения 2024 год Паводки Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
погода в предгорье Алматы
Сильные дожди, грозы и похолодание: погода в Алматы на неделю
дождь
Дождь, снег и град прогнозируют по Казахстану 26 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: