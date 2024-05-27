Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фанатка известной певицы сделала татуировки с ее лицом и установила рекорд

Татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:25 Фото: Instagram/madonna
Тара Берри из США сделала 18 татуировок, изображающих Мадонну, и установила мировой рекорд среди женщин по количеству тату с одним и тем же музыкантом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказывается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Для достижения рекорда женщина потратила 9,8 тыс. долларов и приблизительно 110 часов.

Татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:25

Фото: X/GWR

Большую часть портретов Мадонны Берри сделала за полгода. До решения побить рекорд у нее было только два изображения поп-дивы. Начала она их делать в 2016 году, когда певица искала фанатов со своими татуировками, чтобы снять их в клипе. Тогда Тара Берри в кадр не попала, но продолжила посещать тату-салон.

Татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:25

Фото: guinnessworldrecords

"Я выпрашивала, занимала, заключала сделки, делала все, чтобы продвинуться вперед в этом процессе", – рассказала о своем пути к рекорду женщина.
Татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 08:25

Фото: guinnessworldrecords

Недавним рекордсменом Книги рекордов Гиннеса стал поклонник "Звездных войн" из Канады. Он собрал "Тысячелетнего сокола" из LEGO.

Читайте также

Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях Рафаха – минимум 50 погибших
Япония
Соцсети помогли семейной паре из Японии определиться с решением
США
Из-за непогоды в США погибли люди
Алия Абди
США Книга рекордов Гиннесса 2024 год Вред здоровью Мадонна Хобби
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Майский снег выпал на юге Казахстана
Юг Казахстана завалило снегом в конце мае
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: