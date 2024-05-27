Фанатка известной певицы сделала татуировки с ее лицом и установила рекорд

Тара Берри из США сделала 18 татуировок, изображающих Мадонну, и установила мировой рекорд среди женщин по количеству тату с одним и тем же музыкантом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказывается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Для достижения рекорда женщина потратила 9,8 тыс. долларов и приблизительно 110 часов.

Фото: X/GWR

Большую часть портретов Мадонны Берри сделала за полгода. До решения побить рекорд у нее было только два изображения поп-дивы. Начала она их делать в 2016 году, когда певица искала фанатов со своими татуировками, чтобы снять их в клипе. Тогда Тара Берри в кадр не попала, но продолжила посещать тату-салон.

Фото: guinnessworldrecords

"Я выпрашивала, занимала, заключала сделки, делала все, чтобы продвинуться вперед в этом процессе", – рассказала о своем пути к рекорду женщина.

Фото: guinnessworldrecords

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