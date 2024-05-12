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Автобус, набитый школьниками, попал в ДТП в Индонезии: погибли 11 человек

ДТП со смертельным исходом, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 14:35 Фото: freepik
12 мая в индонезийской провинции Западная Ява автобус врезался в автомобили и мотоциклы. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек, в основном школьники, и десятки получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Автобус с 61 учеником и учителем возвращался в среднюю школу в Депоке недалеко от столицы Джакарты поздно вечером в субботу из холмистой курортной зоны Бандунга после выпускного вечера, сообщил представитель полиции Западной Явы Жюль Абрахам Абаст.

По его словам, автобус вышел из-под контроля на спуске по дороге и пересек полосу движения, врезавшись в несколько автомобилей и мотоциклов, а затем врезался в опору электропередачи.

ДТП в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 14:35

Фото: Райан Сухерлан/EPA, через Shutterstock

По словам Абаста, девять человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице, в том числе учитель и местный автомобилист. По его словам, еще 53 человека были госпитализированы с травмами, в том числе некоторые – в критическом состоянии.

"Причины аварии пока выясняются, но предварительное расследование показало, что у автобуса неисправны тормоза", – сказал Абаст.

10 мая 2024 года в российском Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в реку Мойку. По официальным данным Следственного комитета, скончались семь человек. А водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого.

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