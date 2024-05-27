Жителей британской деревни терроризируют дикие куры

В графстве Норфолк жители деревни жалуются на стаю диких кур, которые не дают им спокойно жить, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Star, сотня диких кур поселилась на опушке леса в деревне Снеттишем в британском Норфолке. Местные жители устали от соседства с птицами, которые по ночам вытаптывают газоны и портят цветы, а утрами не дают спать сельчанам.

Отмечается, что курицы стали местной достопримечательностью, в деревню приезжает много туристов, которые подкармливают птиц, в результате в месте их обитания появились крысы. Жители деревни опасаются, что грызуны проберутся в дома.

Как уточняется, власти пока не нашли решение проблемы.

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