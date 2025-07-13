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Мир

Гигантский айсберг напугал жителей гренландской деревни

айсберг, Гренландия , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 15:33 Фото: Х/nationalpost
Жителей маленькой деревни Иннаарсуит на западном побережье Гренландии эвакуировали из-за гигантского айсберга, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, ледяная громада раскололась на две части и теперь нависает над поселением всего в нескольких метрах от рыбозавода и продуктового магазина.

"Высота айсберга – более 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, достигает 11 миллионов тонн", – пишет издание.

Айсберг впервые заметили неделю назад, потом течение унесло его в сторону, но в начале этой недели он вернулся и теперь почти не двигается.

Местные власти ввели режим ЧС, эвакуировали часть деревни и просят жителей быть крайне осторожными. Если айсберг рухнет или начнет разрушаться, поселение могут накрыть мощные волны.

Это не первый подобный случай. В 2018 году к деревне уже подплывал другой ледяной гигант. Тогда тоже пришлось эвакуировать людей, но обошлось без разрушений: айсберг в итоге просто уплыл.

В феврале 2025 года ученые всего мира следили за судьбой глыбы льда, которая откололась от крупнейшего в мире айсберга и дрейфовала в в Южной Атлантике.

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Андрей Дюсупов
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