Гигантский айсберг напугал жителей гренландской деревни

По информации Bild, ледяная громада раскололась на две части и теперь нависает над поселением всего в нескольких метрах от рыбозавода и продуктового магазина.

Айсберг впервые заметили неделю назад, потом течение унесло его в сторону, но в начале этой недели он вернулся и теперь почти не двигается.

Two gigantic icebergs drifted to shore in the village of Innaarsuit, Greenland. pic.twitter.com/21ilWUzras