Гигантский айсберг напугал жителей гренландской деревни

Жителей маленькой деревни Иннаарсуит на западном побережье Гренландии эвакуировали из-за гигантского айсберга, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, ледяная громада раскололась на две части и теперь нависает над поселением всего в нескольких метрах от рыбозавода и продуктового магазина.

"Высота айсберга – более 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, достигает 11 миллионов тонн", – пишет издание.

Айсберг впервые заметили неделю назад, потом течение унесло его в сторону, но в начале этой недели он вернулся и теперь почти не двигается.

Two gigantic icebergs drifted to shore in the village of Innaarsuit, Greenland. pic.twitter.com/21ilWUzras — Alex Eccleston (@AventuraObscura) July 11, 2025

Местные власти ввели режим ЧС, эвакуировали часть деревни и просят жителей быть крайне осторожными. Если айсберг рухнет или начнет разрушаться, поселение могут накрыть мощные волны.

Это не первый подобный случай. В 2018 году к деревне уже подплывал другой ледяной гигант. Тогда тоже пришлось эвакуировать людей, но обошлось без разрушений: айсберг в итоге просто уплыл.

В феврале 2025 года ученые всего мира следили за судьбой глыбы льда, которая откололась от крупнейшего в мире айсберга и дрейфовала в в Южной Атлантике.