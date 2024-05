После долгой паузы лидеры Китая, Южной Кореи и Японии провели переговоры

Важно отметить, что данный саммит прошел впервые после перерыва в четыре с половиной года. Предыдущий состоялся в декабре 2019 года, незадолго до начала пандемии. Ранее переговоры в подобном формате, учрежденном в 2008 году, проходили ежегодно.

Как сообщает "Синьхуа", китайский премьер призвал Сеул укрепить сотрудничество в сферах высоких технологий, "новой энергетике", искусственном интеллекте, биомедицине и других сферах. Также Сеул и Пекин условились создать новые и возобновить прежние каналы коммуникации между дипломатами и военными по вопросам внутренней и внешней безопасности. Кроме того, стороны запланировали на начало июня рабочую встречу по соглашению о свободной торговле.

Chinese Premier Li Qiang has put forward a five-point proposal on deepening China-Japan-South Korea cooperation at the ninth Trilateral Summit Meeting among China, Japan and South Korea. Here's what he has proposed. pic.twitter.com/bztZ8l1Zs5