Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях Рафаха – минимум 50 погибших

Авиация Израиля нанесла удары по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Говорится минимум о 50 погибших. Среди них женщины и дети, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что в результате авиаудара был убит глава штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясин Рабиа.



"Самолет израильских военно-воздушных сил нанес удар основе данных разведки ЦАХАЛ и Шабак, уничтожил Ясина Рабиа, командующего штабом ХАМАС в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега. – Прим. ред), а также Халеда Нагара, высокопоставленного чиновника крыла ХАМАС в Иудее и Самарии", - написали представители армии.

В пресс-службе добавили, что в результате удара произошло возгорание и "несколько мирных жителей в этом районе получили ранения". Отмечается, что обстоятельства инцидента "находятся на рассмотрении".



По данным ЦАХАЛ, крыло ХАМАС на Западном берегу отвечает за планирование, финансирование и проведение террористических атак на территории региона, а также в Израиле.



В воскресенье ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет, выпущенных из района города Рафах. В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, впервые с января прозвучали сирены воздушной тревоги.



15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков "Хамас". 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.



Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.



Затем международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

