Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в окрестностях Рафаха – минимум 50 погибших
Пресс-служба
ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что в результате авиаудара был убит глава штаба
палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясин Рабиа.
"Самолет израильских военно-воздушных сил нанес удар основе данных разведки ЦАХАЛ и Шабак, уничтожил Ясина Рабиа, командующего штабом ХАМАС в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега. – Прим. ред), а также Халеда Нагара, высокопоставленного чиновника крыла ХАМАС в Иудее и Самарии", - написали представители армии.
В
пресс-службе добавили, что в результате удара произошло возгорание и "несколько
мирных жителей в этом районе получили ранения". Отмечается, что
обстоятельства инцидента "находятся на рассмотрении".
По
данным ЦАХАЛ, крыло ХАМАС на Западном берегу отвечает за планирование,
финансирование и проведение террористических атак на территории региона, а
также в Израиле.
В
воскресенье ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет, выпущенных из района города Рафах.
В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, впервые с января
прозвучали сирены воздушной тревоги.
15
марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с
Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации
остатков "Хамас". 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны
сектора Газа.
Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.
20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.
Затем международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.