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Конфликт между Ираном и Израилем: что известно к утру следующего дня

флаги Ирана и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 10:49 Фото: freepik
Беспрецедентная волна ударов была нанесена в ночь на 14 апреля Ираном по Израилю. Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили, сообщает Zakon.kz.

Все данные в новости и официальные сводки взяты с сайта телеканала CNN.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца.

Администрация Байдена заявляет, что почти все беспилотники и ракеты, включая более 100 баллистических ракет, запущенные Ираном по Израилю, были сбиты с неба.

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что его страна должна считать сегодняшний вечер победой, поскольку, по нынешней оценке США, атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля, сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.

По словам американского чиновника, министр обороны США Ллойд Остин попросил своего израильского коллегу Йоава Галланта уведомить США о любом потенциальном ответе на иранское нападение. Кабинет безопасности Израиля уполномочил военный кабинет из трех человек принять решение по ответу Израиля.

Что известно на данный момент:

Прямых жертв нет. По данным израильской службы экстренной помощи, сообщений о ранениях, полученных непосредственно в результате иранских ударов, не поступало. Однако 7-летняя девочка была тяжело ранена шрапнелью ракеты-перехватчика, а 31 человек получил медицинскую помощь после легких травм или приступов паники.

Байден встретится с лидерами G7 в воскресенье, "чтобы координировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана", согласно заявлению, опубликованному Белым домом. Лидеры Канады и Португалии осудили нападение Ирана, а премьер-министр Испании выразил "крайнюю обеспокоенность".

США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, дал понять Байден Нетаньяху, сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

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