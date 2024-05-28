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Американцы начали страдать "эпидемией одиночества"

Одиночество, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:10 Фото: pixabay
Жители США все чаще стали сталкиваться с "эпидемией одиночества", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Financial Times, американская психиатрическая ассоциация провела опрос в 2024 году и выяснила, что около 30% опрошенных людей в возрасте от 18 до 34 лет чувствуют себя одинокими несколько раз в неделю.

Причин этого кризиса множество. В частности, это связано с тем, что в обществе существует:

  • разочарование по поводу влияния на детей темпов технологических изменений;
  • усталость от культуры, ориентированной в основном на потребление.

Также важно понимать, что американцы политически разделены, что накладывает свой отпечаток на самочувствие людей.

"Проблема в том, что в США наблюдается период высокоскоростного цифрового капитализма и переутомления, из-за чего людям не хватает ни времени, ни, для многих, денег, чтобы обеспечить себе безопасность".Financial Times

Из-за сильных штормов и торнадо в в ряде городов США погибли люди.

Алия Абди
США 2024 год Вред здоровью Исследования Моральный вред
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