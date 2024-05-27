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Из-за непогоды в США погибли люди

США, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:07 Фото: X/Axios
26 мая из-за сильных штормов и торнадо в Техасе, Оклахоме и Арканзасе погибли около четырнадцати человек, сообщает Zakon.kz.

Семь человек погибли в округе Кук, штат Техас, недалеко от границы с Оклахомой. Там вечером в субботу торнадо прошел по сельской местности рядом с парком мобильных домов. Кроме того, два человека погибли в Оклахоме. Среди пострадавших – гости свадьбы, которая праздновалась под открытым небом. Десятки тысяч жителей региона остались без электричества.

По словам американских синоптиков, в понедельник 27 мая непогода переместится в Северную Каролину и Вирджинию.

Также 26 мая на газозаправочной станции в городе Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв. Его причиной стало наводнение.

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