Из-за непогоды в США погибли люди

26 мая из-за сильных штормов и торнадо в Техасе, Оклахоме и Арканзасе погибли около четырнадцати человек, сообщает Zakon.kz.

Семь человек погибли в округе Кук, штат Техас, недалеко от границы с Оклахомой. Там вечером в субботу торнадо прошел по сельской местности рядом с парком мобильных домов. Кроме того, два человека погибли в Оклахоме. Среди пострадавших – гости свадьбы, которая праздновалась под открытым небом. Десятки тысяч жителей региона остались без электричества.

По словам американских синоптиков, в понедельник 27 мая непогода переместится в Северную Каролину и Вирджинию.

Также 26 мая на газозаправочной станции в городе Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв. Его причиной стало наводнение.