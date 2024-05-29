Страшное видео удара молнии в детей на пляже в Пуэрто-Рико появилось в Сети

Сеть облетели жуткие видео удара молнии в отдыхающих детей на пляже в Пуэрто-Рико. Несовершеннолетние пришли на пляж, несмотря на сильный ливень и грозу, сообщает Zakon.kz.

По данным издания ABC News, инцидент произошел в северном прибрежном городе Исабела и попал на видео очевидца.



Отмечается, что возраст пострадавших варьируется от 7 до 12 лет.

После удара на помощь к детям незамедлительно прибежали другие отдыхающие для оказания помощи.

Пострадавших госпитализировали. Известно, что один из них находится в критическом состоянии.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

В марте 2024 года в Сети появилось эпичное видео, на котором в пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada, совершавший рейс из Ванкувера в Лондон, ударила молния.

Еще одно видео с молнией сняли в Алматы. Тогда во время небольшого дождя 24 апреля 2024 года в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев.