Страшное видео удара молнии в детей на пляже в Пуэрто-Рико появилось в Сети
По данным издания ABC News, инцидент произошел в северном прибрежном городе Исабела и попал на видео очевидца.
Отмечается, что возраст пострадавших варьируется от 7 до 12 лет.
После удара на помощь к детям незамедлительно прибежали другие отдыхающие для оказания помощи.
Пострадавших госпитализировали. Известно, что один из них находится в критическом состоянии.
Другие подробности произошедшего неизвестны.
В марте 2024 года в Сети появилось эпичное видео, на котором в пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada, совершавший рейс из Ванкувера в Лондон, ударила молния.
Еще одно видео с молнией сняли в Алматы. Тогда во время небольшого дождя 24 апреля 2024 года в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев.