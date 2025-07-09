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Мир

Невеста погибла от удара молнии, пока жених ее фотографировал

Дома, шторм, погода, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 06:59 Фото: pixabay
В Гондурасе молодая невеста пострадала от удара молнии на пляже. Она проводила медовый месяц вместе с женихом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Need To Know (NTK), инцидент произошел в небольшом городе Омоа. Молодые супруги проводили свой медовый месяц, отдыхая на пляже после свадьбы, которая состоялась за неделю до трагедии. Когда жених решил сфотографировать невесту во время их прогулки, небо озарила мощная вспышка. Молния ударила в девушку, а стоящий рядом мужчина также упал на землю.

Фото: Jam Press

После произошедшего пару доставили в больницу, где врачи констатировали смерть невесты. Ее жених также пострадал от молнии, его состояние неизвестно.

Отмечается, что незадолго до этого местные власти предупреждали жителей об опасных погодных условиях на территории страны. На фоне трагедии они также призвали население быть осторожней на пляжах и других открытых зонах.

Ранее стало известно, что толпа убила за колдовство пять человек в Индии.

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Аксинья Титова
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