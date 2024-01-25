Жителя Японии приговорили к смертной казни за пожар на аниме-студии с 36 погибшими

Суд в Киото вынес приговор 45-летнему Синдзи Аобе, который в 2019 году поджег здание анимационной студии Kyoto Animation. В результате пожара погибли 36 человек. Аобу приговорили к смертной казни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 25 января, суд в Киото признал Синдзи Аобу виновным в поджоге, который привел к гибели 36 человек в анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году.

Судья подчеркнул, что Аоба достаточно вменяем для вынесения приговора. Он сознательно планировал поджог и совершал его, отдавая себе отчет в том, что делает. Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания после двух судебных слушаний в четверг.





"Нападение, которое мгновенно превратило студию в ад и унесло драгоценные жизни 36 человек, причинило неописуемые страдания", – сказал судья Кейсуке Масуда.

Синдзи Аоба ворвался на аниме-студию Kyoto Animation 18 июля 2019 года. Он начал обливать все вокруг бензином и поджигать, крича, что работники студии должны умереть. Психически больной мужчина верил, что сотрудники Kyoto Animation якобы украли его идею. В результате пожара 36 человек погибли от ожогов или отравления угарным газом, еще 32 из 70 сотрудников студии получили тяжелые травмы. Многие из них остались инвалидами.



По словам судьи Кейсуке Масуды, Аоба хотел стать писателем и испытывал финансовые проблемы. Когда в Kyoto Animation проводили творческий конкурс, он отправил туда одно из своих произведений. Впоследствии мужчина решил, что студия воспользовалась идеями из его неопубликованной книги, сняв аниме-сериал, и захотел отомстить. За месяц до поджога анимационной студии Аоба также планировал устроить теракт на железнодорожной станции близ Токио, но так и не решился этого сделать.

Сам Аоба также сильно обгорел – ему провели 12 операций, а большую часть кожи заменили на искусственную. Он провел на больничной койке десять месяцев, надолго утратил способность самостоятельно есть и стоять. Аобу арестовали и отправили под суд только после того, как его здоровье относительно восстановилось. На суде он присутствовал, сидя в инвалидном кресле.

Прокуратура требовала для подсудимого смертной казни через повешение. Адвокаты Аобы настаивали на более мягком приговоре, ссылаясь на психическое состояние своего подзащитного и утверждая, что в момент преступления он был невменяем.

Ранее на суде Синдзи Аоба впервые за четыре года извинился перед родственниками погибших.