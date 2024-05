Извержение вулкана в Исландии произошло пятый раз с декабря

По информации Sky News, вертолет береговой охраны в ближайшее время поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения.



A volcano in Iceland has eruptred for fifth time since December 🌋



The eruption took place in the Reykanes pensinsula south of the capital Reykjavik, and previous eruptions prompted evacuations, flattened houses and closed key roads in the area ⬇️ https://t.co/lxhxOFO1vy pic.twitter.com/IJhFFSCzvj