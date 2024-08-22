В Исландии началось страшное извержение вулкана
По информации RUV, представитель пожарной службы Гриндавика Эйнар Свен Йонссон сообщил, что после того как в Гриндавике началось извержение в районе объявили чрезвычайное положение.
Как заявил Йонссон, эвакуация района почти завершена, точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.
По словам представителя метеорологической службы Исландии Бенедикта Офейгссона, протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 км за 40 минут и теперь составляет 3,9 км. Лава вытекает со скоростью 6 км в час.
Помимо этого, в Рейкьявике на фоне извержения произошло землетрясение, но их взаимосвязь пока не доказана.
Ранее немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с
коллегами из Кыргызстана обнаружили новый вид хищных динозавров группы
теропод в горно-пустынном районе близ города Ташкумыр на западе страны.