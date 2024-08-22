В Исландии началось страшное извержение вулкана

Извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик. По этой причине объявлена эвакуация близлежащего района, сообщает Zakon.kz.

По информации RUV, представитель пожарной службы Гриндавика Эйнар Свен Йонссон сообщил, что после того как в Гриндавике началось извержение в районе объявили чрезвычайное положение.

Как заявил Йонссон, эвакуация района почти завершена, точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.

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По словам представителя метеорологической службы Исландии Бенедикта Офейгссона, протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 км за 40 минут и теперь составляет 3,9 км. Лава вытекает со скоростью 6 км в час.

Помимо этого, в Рейкьявике на фоне извержения произошло землетрясение, но их взаимосвязь пока не доказана.

Ранее немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с коллегами из Кыргызстана обнаружили новый вид хищных динозавров группы теропод в горно-пустынном районе близ города Ташкумыр на западе страны.

