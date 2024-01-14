В Исландии вновь произошло извержение вулкана
Согласно информации телекомпании RUV, открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что жителей Гриндавика, расположенного недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточен.
We are watching a disaster unfolding in real-time as lava from newly opened volcanic fissure is now entering Grindavík, engulfing first houses in the northern part of the town. pic.twitter.com/pfSQrS8uI5— Nahel Belgherze (@WxNB_) January 14, 2024
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тыс. лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тыс. мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
Ранее, в декабре, сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика тоже были эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.