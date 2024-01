В Исландии вновь произошло извержение вулкана

Согласно информации телекомпании RUV, открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что жителей Гриндавика, расположенного недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточен.

We are watching a disaster unfolding in real-time as lava from newly opened volcanic fissure is now entering Grindavík, engulfing first houses in the northern part of the town. pic.twitter.com/pfSQrS8uI5