Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Исландии вновь произошло извержение вулкана

извержение вулкана Фото: X(Twitter)/@Bewickwren
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телекомпании RUV, открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что жителей Гриндавика, расположенного недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточен.

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тыс. лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тыс. мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.

Ранее, в декабре, сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика тоже были эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.

Читайте также

митинг
Восемь человек пострадали во время столкновения с полицией на митинге в Германии
число жертв в Газе
Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 24 тысяч
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: фермеры Румынии заблокировали пункт пропуска на границе, Путин заявил об укреплении РФ
Елена Беляева
Исландия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Авария на дорогах ЗКО, Уральск
"Нельзя убивать людей на зимних трассах": маслихат ЗКО требует уволить директора облфилиала "КазАвтоЖола"
шов на автомобильной развязке
На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов
Фото: Indiana University
Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Жетысуской области
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: