В Исландии вновь произошло извержение вулкана

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телекомпании RUV, открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности. При этом гражданская оборона уже повысила внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что жителей Гриндавика, расположенного недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточен.

We are watching a disaster unfolding in real-time as lava from newly opened volcanic fissure is now entering Grindavík, engulfing first houses in the northern part of the town. pic.twitter.com/pfSQrS8uI5 — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 14, 2024

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тыс. лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тыс. мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.

Ранее, в декабре, сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика тоже были эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.