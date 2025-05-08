США приступают к серийному производству термоядерных бомб

В мае 2025 года США рассчитывают начать серийное производство новейших термоядерных авиабомб B61-13 – с опережением графика почти на год, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, об этом сообщила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при американском Министерстве энергетики Тереза Роббинс.

"Кроме того, НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного", – заявила она на слушаниях в Комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Решение о производстве боезарядов B61-13 было принято в 2023 году предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Его подвергли критике многие эксперты в США и за рубежом, выступающие за дальнейшее сокращение ядерных вооружений в мире.

В числе таких организаций были Федерация американских ученых (FAS) и Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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