Маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление в соцсетях
Фото: X/JASDF_omaezaki
Анимешный маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление у большинства пользователей социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.
Это фурри-фембой-кот по имени Оманеко. Его создали для того, чтобы привлекать новобранцев в ряды воздушных сил.
Фото: X/JASDF_omaezaki
Оманеко можно увидеть не только в соцсетях, но и на различном мерче.
Фото: X/JASDF_omaezaki
К примеру, из последних упоминаний маскота – это армейский травяной чай.
Фото: X/JASDF_omaezaki
Публикации с маскотом набирают максимальное количество репостов и восторженных комментариев на официальных страницах организации в социальных сетях.
Недавно соцсети помогли семейной паре из Японии определиться с решением о покупке огромного костюма акулы.
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