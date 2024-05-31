Маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление в соцсетях

Анимешный маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление у большинства пользователей социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

Это фурри-фембой-кот по имени Оманеко. Его создали для того, чтобы привлекать новобранцев в ряды воздушных сил.

Фото: X/JASDF_omaezaki

Оманеко можно увидеть не только в соцсетях, но и на различном мерче.

Фото: X/JASDF_omaezaki

К примеру, из последних упоминаний маскота – это армейский травяной чай.

Фото: X/JASDF_omaezaki

Публикации с маскотом набирают максимальное количество репостов и восторженных комментариев на официальных страницах организации в социальных сетях.

Недавно соцсети помогли семейной паре из Японии определиться с решением о покупке огромного костюма акулы.