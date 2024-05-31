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Маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление в соцсетях

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 06:30 Фото: X/JASDF_omaezaki
Анимешный маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление у большинства пользователей социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

Это фурри-фембой-кот по имени Оманеко. Его создали для того, чтобы привлекать новобранцев в ряды воздушных сил.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 06:30

Фото: X/JASDF_omaezaki

Оманеко можно увидеть не только в соцсетях, но и на различном мерче.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 06:30

Фото: X/JASDF_omaezaki

К примеру, из последних упоминаний маскота – это армейский травяной чай.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 06:30

Фото: X/JASDF_omaezaki

Публикации с маскотом набирают максимальное количество репостов и восторженных комментариев на официальных страницах организации в социальных сетях.

Недавно соцсети помогли семейной паре из Японии определиться с решением о покупке огромного костюма акулы.

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