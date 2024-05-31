Данила Козловский отсудил рубль по делу о защите чести и достоинства

Суд в Москве частично удовлетворил иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства, поданный в отношении главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталия Бородина, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Козловский рассказал, что подал в суд еще в апреле 2023 года.

"Суд постановил: Признать несоответствующими действительности и порочащими мои честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространяемые обо мне Бородиным В. Н. в своем Telegram-канале, включая мои, якобы, призывы к митингам и протестам, и все прочие лживые и провокационные заявления", – написал артист.

В качестве морального вреда суд назначил выплатить актеру один рубль.

"В случае неповиновения В. Н. Бородин попадет под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах, и на его имущество, стоимость которого явно на несколько порядков выше суммы, присужденной мне компенсации, рискует оказаться под арестом. То, о чем писал Бородин, – неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал", – заявил Козловский.

Также он попросил журналистов в дальнейшем проверять информацию перед публикацией.

"Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию совершенно предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей. Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве. Это буквально разрушает карьеры талантливых людей, коих в нашей стране к счастью много и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру страны. Господа журналисты, очень прошу, проверяйте информацию перед тем, как ее распространять. Иначе это может сильно осложнить и даже погубить чью-то жизнь", – резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что за взятки осужден высокопоставленный чиновник Минэкологии РК.