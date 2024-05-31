За взятки осужден высокопоставленный чиновник Минэкологии

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны осудил за взяточничество одного из руководящих сотрудников Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и его подчиненного, передает Zakon.kz.

Председателя Комитета рыбного хозяйства и руководителя Управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства обвинили в получении взятки, сообщает единая пресс-служба судов столицы.

С 2021 по 2024 год им перевели на счет 1,5 млн тенге за общее покровительство от гендиректора подведомственной Комитету организации. Кроме того, 2 млн тенге за покровительство им перевел директор одного из ТОО.

Подсудимые признали вину и раскаялись.

Санкция статьи за взяточничество предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 60 до 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Несмотря на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность (раскаяние и наличие малолетних детей), обоих подсудимых приговорили к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Также внесено представление президенту РК о лишении председателя Комитета государственной награды.

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