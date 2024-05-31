Авторский художественный фильм решил выпустить Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров, который записал первый за долгое время новый трек "Стирай" вместе с блогером Олегом Майами, анонсировал выход своего авторского фильма "Черная пантера", сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, по мнению Киркорова, песня откроет его трилогию из песен и клипов "Черная пантера".

"И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм. Премьера моего фильма будет 1 декабря", – пообещал он.

По данным издания, в "Черной пантере" могут сняться многие известные представители отечественного шоу-бизнеса.

Премьера песни "Стирай", уточнил Киркоров, состоится на "Новой волне" в Сочи.

"Может, даже на "Песне года" споем, если меня не вырежут в очередной раз", – пошутил певец.

Ранее сообщалось, что Киркоров, который уехал в США после скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, вышел на связь.