В США воспитательница детсада пожертвовала часть печени своему подопечному

В США воспитательница детского сада Карисса Фишер пожертвовала часть печени своему бывшему подопечному Эзре Точек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, при рождении у мальчика была повреждена печень, а недавно ему поставили диагноз "отказ печени". В феврале он попал в список на трансплантацию и об этом узнала его бывшая воспитательница Фишер. Не поставив семью в известность, она подала заявку, чтобы стать донором. В пятницу, 24 мая, ей одобрили решение пожертвовать часть своей печени.

Карисса Фишер и Эзре Точек, фото: X/People

"Мы совершенно потрясены ее добротой, щедростью и самопожертвованием, и нас не покидает неожиданное ощущение, что это действительно происходит, и мы так благодарны", – рассказала мать мальчика.

Когда состоится трансплантация, неизвестно. По словам Карен, донор должна пройти двухнедельный "период размышлений", прежде чем команда врачей сможет назначить дату операции.

"Мой мозг буквально не мог переварить прочитанное, пока она не произнесла это вслух. Мисс Карисса – идеальная кандидатка! Слезы не перестают литься, и, хотя я знала, что в конце концов мы почувствуем облегчение, узнав эту новость, я даже не представляла, как она меня поразит! У нас не было недостатка в любви, щедрости и искренней доброте со стороны нашей семьи, друзей и общества – но это? Это самый удивительный подарок!!!" – добавила мать мальчика.

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