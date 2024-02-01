В детском саду Уральска на детей и воспитательницу упал шкаф

В детском саду Уральска четыре девочки и воспитательница получили травмы из-за падения на них шкафа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 1 февраля в детском саду "Сәби", который расположен в микрорайоне "Северо-Восток" города Уральск.

Вызов поступил на "103" утром в 11:30. Бригада скорой помощи прибыло в детское учреждение уже через восемь минут.

"В результате падения шкафа пострадали 5 человек, 4 из них – дети. Женщина 1976 года рождения с ушибом мягких тканей бедра доставлена в городскую многопрофильную больницу. Ей назначено амбулаторное наблюдение. У девочек 2018 года рождения – ушибы мягких тканей грудо-поясничной области, правой кисти и предплечий". Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области

В ведомстве отметили, что после осмотра врачами областной детской многопрофильной больницы детей смогли отпустить домой, так как состояние оценили как удовлетворительное.

Родителям даны рекомендации по их скорейшему восстановлению.

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