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В детском саду Уральска на детей и воспитательницу упал шкаф

бригада скорой помощи Фото: пресс-служба акимата Алматы
В детском саду Уральска четыре девочки и воспитательница получили травмы из-за падения на них шкафа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 1 февраля в детском саду "Сәби", который расположен в микрорайоне "Северо-Восток" города Уральск.

Вызов поступил на "103" утром в 11:30. Бригада скорой помощи прибыло в детское учреждение уже через восемь минут.

"В результате падения шкафа пострадали 5 человек, 4 из них – дети. Женщина 1976 года рождения с ушибом мягких тканей бедра доставлена в городскую многопрофильную больницу. Ей назначено амбулаторное наблюдение. У девочек 2018 года рождения – ушибы мягких тканей грудо-поясничной области, правой кисти и предплечий".Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области

В ведомстве отметили, что после осмотра врачами областной детской многопрофильной больницы детей смогли отпустить домой, так как состояние оценили как удовлетворительное.

Родителям даны рекомендации по их скорейшему восстановлению.

Ранее сообщалось, что воспитателя частного детского сада Алматы обвинили в рукоприкладстве.

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Оксана Житникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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