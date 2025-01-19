В Атырау воспитательница пнула ребенка

В частном детском саду "Зейнеп-Амина" воспитательница пнула мальчика, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев. С его слов, он это сделал по просьбе отца мальчика. Мужчина поделился историей инцидента с общественником. По данным издания ATPress.kz, воспитательница отделалась увольнением.

Оказалось, что о пинке мальчик пожаловался дома родителям. Те поначалу не поверили, но родители других детей подтвердили инцидент со слов своих детей. Тогда отец мальчика потребовал видео у администрации сада. Видео ему предоставили спустя два дня.

Теперь родитель боится, что обидчица его сына избежит наказания. Тем не менее, в материале говорится о выяснении полицией всех обстоятельств дела.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", – говорится в публикации.

А жителю Алматы удалось сбежать из трудового рабства.