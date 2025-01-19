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Происшествия

В Атырау воспитательница пнула ребенка

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, садики, дети, няни, няня, детсад, детсады, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
В частном детском саду "Зейнеп-Амина" воспитательница пнула мальчика, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев. С его слов, он это сделал по просьбе отца мальчика. Мужчина поделился историей инцидента с общественником. По данным издания ATPress.kz, воспитательница отделалась увольнением.

Оказалось, что о пинке мальчик пожаловался дома родителям. Те поначалу не поверили, но родители других детей подтвердили инцидент со слов своих детей. Тогда отец мальчика потребовал видео у администрации сада. Видео ему предоставили спустя два дня.

Теперь родитель боится, что обидчица его сына избежит наказания. Тем не менее, в материале говорится о выяснении полицией всех обстоятельств дела.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", – говорится в публикации.

А жителю Алматы удалось сбежать из трудового рабства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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