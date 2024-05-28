Развод Алсу после 18 лет брака вызвал шквал сочувствия в Сети
О разводе стало известно из карточки судебного дела, размещенной на портале единого пространства мировых судей Москвы. Истцом числится Алсу, что может указывать на то, что именно она стала инициатором развода.
Слухи о том, что в семье исполнительницы хита "Зимний сон" не все ладно, появились еще несколько лет назад. Но официальных комментариев никто из сторон пока не давал.
Несмотря на это поклонники Алсу решили быть рядом и наперебой оставляют комментарии с поддержкой.
- Где-то прочитал: "Развод – это маленькая смерть". Жаль, такая красивая семья...
- Алсу, вы такая красотка, умница, так оберегали семейные ценности, и вам вдвойне, как публичной личности, это делать было сложнее.
- Вы – герой, жалость вызывают другие персонажи.
- Алсу, пусть вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина, вы достойны действительно лучшего!
- Наконец-то ушла от изменщика. Долго терпела.
- Поздравляю от всей души! Давно надо было скинуть эту гирю!!!
- Вот это же новости, грустно очень.
- Хочу выразить вам свое восхищение. Вы столько лет спасали своего супруга, – пишут подписчики.
Алсу вышла замуж за Абрамова 18 марта 2006 года. В этом же году певица родила дочь Сафину. Вторая дочь Микелла появилась на свет в 2008 году. Мальчика по имени Рафаль Алсу родила в 2016 году.
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