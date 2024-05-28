Развод Алсу после 18 лет брака вызвал шквал сочувствия в Сети

27 мая 2024 года российская певица Алсу (Алсу Абрамова) подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. После этого известия комментаторы молниеносно принялись выражать сочувствие и поддержку звезде, сообщает Zakon.kz.

О разводе стало известно из карточки судебного дела, размещенной на портале единого пространства мировых судей Москвы. Истцом числится Алсу, что может указывать на то, что именно она стала инициатором развода.

Слухи о том, что в семье исполнительницы хита "Зимний сон" не все ладно, появились еще несколько лет назад. Но официальных комментариев никто из сторон пока не давал.

Несмотря на это поклонники Алсу решили быть рядом и наперебой оставляют комментарии с поддержкой.

Где-то прочитал: "Развод – это маленькая смерть". Жаль, такая красивая семья...

Алсу, вы такая красотка, умница, так оберегали семейные ценности, и вам вдвойне, как публичной личности, это делать было сложнее.

Вы – герой, жалость вызывают другие персонажи.

Алсу, пусть вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина, вы достойны действительно лучшего!

Наконец-то ушла от изменщика. Долго терпела.

Поздравляю от всей души! Давно надо было скинуть эту гирю!!!

Вот это же новости, грустно очень.

Хочу выразить вам свое восхищение. Вы столько лет спасали своего супруга, – пишут подписчики.

Алсу вышла замуж за Абрамова 18 марта 2006 года. В этом же году певица родила дочь Сафину. Вторая дочь Микелла появилась на свет в 2008 году. Мальчика по имени Рафаль Алсу родила в 2016 году.

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Примечательно, что 27 мая 2024 года также стало известно и о том, что певица Нюша разводится с мужем Игорем Сивовым. Они были в браке семь лет. У супругов есть пятилетняя дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.