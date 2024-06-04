"Хезболла" атаковала территорию Израиля, есть пострадавшие

11 человек получили травмы при тушении пожаров, которые возникли в результате атак "Хезболлы" на территорию Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ynet, после ракетных обстрелов и атак беспилотников вспыхнула сухая трава. В городе Кирьят-Шмона на севере Израиля и нескольких соседствующих с ним поселках огонь добрался до жилых домов. Тушение осложняет жаркая сухая погода в стране.

כפר גלעדי, כיתת הכוננות מנסים לבלום את האש. דמעות בעיניים. pic.twitter.com/9XwBAgmbIP — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) June 3, 2024

Кроме того, пожары вспыхнули в районе Галилеи, граничащей с Ливаном. Это привело к перекрытию ключевых дорог. Проходит экстренная эвакуация жителей. Из других регионов страны направляют дополнительные пожарные расчеты.

Днями ранее израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии.