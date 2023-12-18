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ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане Фото: pixabay
Представители Армии Израиля сообщили об атаке по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщает Zakon.kz

"Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении Армии в Telegram-канале.

Также сообщается об ударе по ячейке ливанского движения, которая пыталась запустить противотанковую ракету.

Ранее мы писали, что ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация.

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