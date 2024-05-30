Израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии
Фото: almayadeen.net
Наземные цели в населённом пункте Эль-Фуруклус, в 240 км от Дамаска атаковала израильская авиация. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала Al Hadath в результате атаки погибли шесть бойцов.
Также были уничтожены несколько бензовозов.
Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту "Хезболлы" в районе Чихине на юге Ливана.
25 мая ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек были ранены.
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