Израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии

Наземные цели в населённом пункте Эль-Фуруклус, в 240 км от Дамаска атаковала израильская авиация. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Hadath в результате атаки погибли шесть бойцов.

Также были уничтожены несколько бензовозов.

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту "Хезболлы" в районе Чихине на юге Ливана.

25 мая ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек были ранены.