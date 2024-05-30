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Израильские военные обстреляли базу "Хезболлы" в Сирии

Израильские военные обстреляли базу &quot;Хезболлы&quot; в Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 05:18 Фото: almayadeen.net
Наземные цели в населённом пункте Эль-Фуруклус, в 240 км от Дамаска атаковала израильская авиация. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Hadath в результате атаки погибли шесть бойцов.

Также были уничтожены несколько бензовозов.

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по наблюдательному пункту "Хезболлы" в районе Чихине на юге Ливана.

25 мая ЦАХАЛ атаковала центральную часть сектора Газа. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек были ранены.

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