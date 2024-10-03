Израиль атаковал штаб "Хезболлы" в Бейруте

Израильские ВВС 3 октября нанесли авиаудар по разведывательному штабу шиитской группировки "Хезболла" в Бейруте (Ливан), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. Уточняется, что операция была проведена на основе разведданных, предоставленных ЦАХАЛ.





"ВВС Израиля некоторое время назад атаковали разведштаб "Хезболлы" в Бейруте", — говорится в заявлении канцелярии.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана.

