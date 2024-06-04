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30 шахтеров оказались заблокированы из-за обрушения карьера в Нигерии

обрушение карьера в Нигерии, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 23:25 Фото: X(Twitter)/@idowuadelusi
Управление по чрезвычайным ситуациям штата Нигер заявило о том, что не менее 30 шахтеров оказались заблокированы в результате обрушения карьера в центральной части Нигерии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Zagazola, инцидент произошел на подземном золотом руднике в деревне Галкого после того, как почву размыл дождь.

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагим Хуссаини, один человек погиб, еще шестеро шахтеров получили серьезные травмы, они уже эвакуированы. Остальные шахтеры пока остаются под завалами, спасательные работы продолжаются с привлечением экскаваторов.

В мае сообщалось, что 190 шахтеров вывели из шахты им. Костенко в Караганде из-за ЧП.

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