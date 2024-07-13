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22 ученика погибли в результате обрушения здания школы в Нигерии

школа, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 10:45 Фото: freepik
12 июля во время утренних занятий в северо-центральной части Нигерии обрушилась двухэтажная школа, в результате чего погибли 22 ученика, сообщает Zakon.kz.

Колледж Saints Academy в общине Буса Буджи штата Плато рухнул вскоре после того, как студенты, многим из которых было 15 лет и меньше, прибыли на занятия, пишет Associated Press.

Первоначально в завалах оказались 154 студента, но представитель полиции Плато Альфред Алабо позже заявил, что 132 из них были спасены и проходят лечение от травм в различных больницах, а 22 школьника погибли.

Десятки жителей деревни собрались возле школы, некоторые плакали, а другие предлагали помощь, пока экскаваторы разбирали завалы в обрушившейся части здания.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии сообщило, что спасатели и медицинские работники, а также силы безопасности были направлены на место происшествия сразу после обрушения, начав поиски оказавшихся в ловушке студентов.

Правительство штата возложило вину за трагедию на "слабую конструкцию школы и ее расположение вблизи берега реки". Оно настоятельно призвало школы, столкнувшиеся с аналогичными проблемами, закрыться.

30 июня 2024 года серия взрывов в северо-восточном штате Борно Нигерии унесла жизни по меньшей мере 18 человек, в том числе и детей, еще 48 получили ранения.

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