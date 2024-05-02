Более 190 шахтеров выводят из шахты им. Костенко в Караганде из-за ЧП

В Караганде на шахте им. Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано.

"В момент сообщения шахтерам об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты. В связи с сигналом датчика в 19:45, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах". Пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 21:47 187 горняков было выведено на поверхность, семь работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты.

Уточняется, что предварительная причина инцидента – попадание инородного тела на ролик нижнего полотна и с последующей блокировкой работы ролика. Из-за чего возникло задымление конвейерной ленты.

Отметим, что это не первый инцидент. Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, на тот момент принадлежавшей "Арселор Миттал Темиртау", состоялось 9 декабря 2023 года. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.

9 января 2024 года министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал имена ответственных лиц, которых обвиняют в трагедии на шахте.